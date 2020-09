VIDEO Grupare de hoti romani care opera pe teritoriul Belgiei, sparta dupa ce membrii acesteia au comis peste 100 de furturi

Furau obiecte de gradinarit si biciclete

Aveau casa langa granita dintre Belgia si Germania

Descinderile au avut loc la data de 08.09.2020, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Structura Centrala impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul IGPR - Directia de Investigatii Criminale si IPJ Buzau - Serviciul de Investigatii Criminale au efectuat un numar de 11 perchezitii domiciliare, in baza unui ordin european de ancheta emis de autoritatile din Belgia, intr-o cauza vizand destructurarea unui grup infractional organizat specializat in savarsirea infractiunilor contra patrimoniului.Schimburile de informatii desfasurate au condus la formularea si transmiterea, in luna iunie 2020 de catre Judecatoria de Prima Instanta din Eupen la D.I.I.C.O.T. - Structura Centrala a unui ordin european de ancheta care sa ajute la documentarea si solutionarea cazului din Belgia.In cauza s-a retinut faptul ca, incepand din luna martie 2016 pana in prima parte a anului 2020, o grupare infractionala organizata constituita din cetateni romani a actionat pe teritoriul Belgiei, sustragand din locuinte si locuri imprejmuite, obiecte de gradinarit, biciclete, diverse ustensile, masini-unelte, motoare pentru barci, instrumente pentru pescuit, dar si masini de tuns iarba, tractoare de tuns iarba sau combustibil in cantitati mari.Gruparea, avand ca lider o persoana cu domiciliul in judetul Buzau, era bine structurata si ierarhizata, beneficiind inclusiv de un imobil din apropierea granitei dintre Belgia si Germania, pus la dispozitie de un membru al gruparii, pentru a fi folosit de suspecti ca loc de refugiu si punct de pornire al transporturilor pe timp de noapte.In urma cercetarilor efectuate s-a stabilit faptul ca prejudiciul cauzat de activitatea grupului infractional organizat este de peste 500.000 de euro, fiind comise 109 infractiuni de furt calificat.In urma efectuarii perchezitiilor domiciliare au fost gasite si ridicate bunuri provenite din infractiunile comise pe teritoriul Belgiei care au fost trimise tarii solicitante, unde autoritatile judiciare vor dispune masuri de restituire catre persoanele vatamate.Activitatile au beneficiat de sprijinul criminalistilor, luptatorilor SAS si a lucratorilor de politie din cadrul I.P.J. Buzau.Facem precizarea ca pe intreg parcursul procesului penal, suspectii si inculpatii beneficiaza de drepturile si garantiile procesuale prevazute de Codul de procedura penala, precum si de prezumtia de nevinovatie.Citeste si: