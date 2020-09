VIDEO Hunedoara: Dosar penal, dupa ce o fata de 16 ani a fost agresata de o alta de 13 ani. Imaginile apar la scurt timp dupa cazul de la Targu Jiu

Imaginile cu agresarea fetei de 16 ani au fost publicate pe Facebook in data de 6 septembrie si au fost insotite de mesajul: "Deva, un oras linistit unde lumea relativ duce o viata cat de cat decenta, cu mici scantei. Acum inainte de alegeri, se trezeste o mica smardoaica sa faca ea legea pe zona! Nu se poate atata nesimtire si nepasare din partea celorlalti care doar au filmat fara sa intervina ().Trebuie oprit acest bulling ce e din ce in ce tot mai mare si ajunge la un nivel foarte ridicat. Nu cred ca asa ati fost invatati acasa de catre parintii vostri, atat sper, si sincer lucrurile acestea nu trebuie lasate la voia intamplarii . Politia in momentul de fata chiar ar trebui sa se autosesizeze si sa isi faca datoria. As aprecia sa distribuiti acest video daca domnisoara a vrut sa fie vedeta si smechera sa fie atunci".Politistii s-au autosesizat in acest caz."In data de 07.09.2020, in urma unei postari pe o retea de socializare a unui mesaj si a unei filmari, politistii Biroului de Investigatii Criminale din cadrul Politiei Municipiului Deva, s-au sesizat din oficiu, cu privire la faptul ca, in prezenta mai multor martori (adolescenti) o minora in varsta de 16 ani, a fost agresata de catre o alta minora de 13 ani.In cauza politistii au intocmit dosar penal pentru infractiunile de lovire si alte violente si tulburarea linistii si ordinii publice", au transmis reprezentantii IPJ Hunedoara.Imaginile apar la putin timp dupa ce scene similare au fost filmate la Targu Jiu, unde patru fete cu varste intre 12 si 14 ani au batut-o, insultat-o si umilit-o pe o alta, de 13 ani. Una dintre agresoare, de 14 ani, a fost retinuta in acest caz, iar parintii celorlalte fete au fost amendati cu cate 500 de lei.