VIDEO Imagini de la intalnirea dintre sefii Politiei Romane si liderii clanului Duduianu. Cele doua parti ar fi discutat conditiile inmormantarii capului interlop Florin Mototolea

Existenta intalnirii, care a avut loc in miez de noapte, pe data de 8 spre 9 august, a fost amintita in spatiul public de Edi Pian, fratele interlopului ucis si cel care a preluat conducerea activitatilor infractionale.Ulterior, mai multe voci din Politie au afirmat ca cele doua parti au negociat intr-o zona din cartierul Rahova, acolo unde clanul Duduianu isi are cartierul general, conditiile in care Florin Mototolea, interlopul de 41 de ani ucis intr-un conflict de strada in dimineata zilei de 4 august, urma sa fie inmormantat.Oficialii Politiei au fost acuzati atunci ca tolereaza manifestarile total impotriva normelor de protectie sanitara mediatizate la priveghiul lui Mototolea. Cadavrul interlopului a fost depus in curtea vilei din Rahova, unde a stat mai mult de trei zile, iar mii de oameni s-au imbulzit prin fata catafalcului.Nu este clar cum au decurs negocierile dintre Politie si interlopi, surprinse cu camerele de supraveghere din zona. Pe de alta parte, nici cortegiul funerar format pentru conducerea la cimitir a lui Florin Mototolea n-a respectat conditiile impuse de autoritati pentru prevenirea raspandirii COVID-19.