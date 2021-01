VIDEO Imagini socante cu un sofer din Salaj care calca intentionat un caine cu masina. Conducatorul auto, cautat de Politie

Politistii salajeni au deschis dosar penal dupa ce pe retelele de socializare a fost publicata o filmare, in care soferul unui autoturism de teren trece cu masina peste un caine care se odihnea pe mijlocul carosabilului. Incidentul a avut loc in 8 ianuarie si a fost surprins de camerele de supraveghere montate pe casa unui localnic, scrie Adevarul.ro "Priviti aceste filmari cum acest om fara suflet, conduce masina cu nr. SJ 01 ... si calca in plin acest caine fara sa frineze deloc. In filmarea a doua iese proprietarul sa-l opreasca, iar el calca acceleratia mai tare, ocoleste si pleaca. Rezultatul - in poza trei, unde se vad si urmele. Poate intr-o zi franele acelei masini sa se razbune pe el", este mesajul postat pe Facebook de Otilia Mitre.In cele doua video-uri postate se vede cum persoana aflata la volanul masinii trece cu rotile peste patruped, desi putea evita acest lucru. Cand proprietarul animalului iese in strada si ii face semn sa opreasca, soferul isi vede de drum.Filmarea a devenit virala si a trezit revolta in randul iubitorilor de animale: "Numai un nemernic poate face asa ceva!" "Nu om, gunoi! Avea loc destul, dar are masina mare si nu incape pe drum". "In ce vremuri traim, Dumnezeule?! Numai om nu se poate numi cel cu masina. Daca era om oprea si facea ceva in privinta asta, dar se pare ca nici nu i-a pasat ca a trecut peste el. Saracutul..."Catelul a decedat la scurt timp.CITESTE SI: