VIDEO Inmormantare cu lautari si alai la Constanta, dupa ce orasul abia a iesit din carantina

Imaginile publicate de Reporter NTV surprind multimea de oameni adunata in jurul masinii mortuare si in jurul rudelor persoanei decedate.In plina pandemie de coronavirus , oamenii prezenti la inmormantare par sa nu tina cont de nicio masura de protectie.In cele din urma, imaginile au ajuns pe mana politiei, care a anuntat ca au fost aplicate 15 sanctiuni contraventionale in valoare totala de 7.000 de lei.Politistii au anuntat ca i-au identificat pe cei care nu au respectat masurile de protectie si ca au aplicat 15 sanctiuni contraventionale conform Legii nr. 55/2020, in valoare totala de 7.000 de lei, dintre care una pentru organizatorul evenimentului, un barbat de 45 de ani. De asemenea, alti 14 participantii au fost amendati pentru ca nu purtau masca de protectie. Se continua activitatile de sanctionare, pentru ceilalti participanti, mai anunta reprezentantii IPJ "Inmormantare cu peste 100 de persoane, cu lautari si fara masuri de protectie. Chiar in acest moment, in cartierul Km 5 din Constanta are loc o inmormantare la care participa peste 100 de persoane. A fost amenajat si un cort si au fost chemati si lautari. Nu se respecta distantarea si foarte putini sunt cei care poarta masca de protectie", relateaza Reporter NTV, pe Facebook