VIDEO Interlopul Costel Raicu, dat in urmarire nationala pentru tentativa de omor, s-a predat la politie dupa un live pe Facebook: "Va pup pe toti!"

Inainte sa ajunga la poarta politiei, el a facut un live pe Facebook , in care spunea ca viata merge inainte si spera sa i se faca dreptate.Costel Raiciu, zis Costi Litrasu, a mai transmis un mesaj celor care l-au sustinut: "Va pup pe toti!".Surse din Politie au confirmat pentru Ziare.com ca interlopul s-a predat singur, iar marti se afla in fata instantei.Costel Litrasu a fost dat in urmarire generala pe 27 iulie, pentru tentativa de omor, dupa ce, acesta si Sorin Raiciu i-au batut pe Liviu Iordan si Calin Pana pe o strada din Chiajna.Citeste si: