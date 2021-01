VIDEO Ironiile unui "rezident englez" la adresa unui politist roman care l-a prins cu folii neomologate pe BMW: "Nu aveti benoclu sa imi vedeti mie foliile"

"La ora asta, la 19.00, nu aveti benoclu sa imi vedeti mie foliile... Erati in mers. Ce ochi aveti. Ma impresionati," are glumele la el soferul.Totul s-ar fi intamplat in urma cu cateva zile, in Bucuresti, atunci cand soferul cu BMW cu volan pe dreapta a fost tras pe dreapta de un echipaj al Politiei Rutiere, dupa ce agentii au descoperit ca masina avea folii neomologate.In tentativa de a scapa de amenda , soferul "englez" a incercat sa il intimideze pe politistul rutier si i-a cerut fiului sau sa filmeze intreaga scena. Apoi, s-a dat jos din masina si i-a tinut politistului o lectie de legislatie rutiera. Intreaga scena a fost pubicata pe retelele de socializare si s-a viralizat imediat. Videoul are deja peste 300.000 de vizualizari.Vreau sa va intreb de ce mi-ati luat talonul la masina.Pentru ca aveti folii montate pe geamurile laterale.Asa este masina inregistrata in Anglia.Nu conteaza. In Romania, nu avem voie cu folie.Domnule, eu sunt in vacanta in Romania. Eu locuiesc in Anglia, sunt rezident in Anglia.Aveti buletin de Romania.Am buletin de Romania fiindca sunt cetatean roman, da? Dar eu sunt rezident in Anglia de cinci ani de zile.Nu conteaza daca sunteti rezident in Anglia sau nu. Atat timp cat circulati pe strazile, pe drumurile din Romania nu aveti voie cu folie.Cum va numiti dumneavoastra? Vreau sa imi spuneti cum va numiti dumneavoastra. Maine o sa vorbesc cu comandantul. Vi se pare corect ceea ce ati facut?Da, este foarte corect. Avem baza legala.O baza legala? O masina straina in Romania, aveti baza legala sa imi dati amenda ca am geamuri fumurii.Si va pot sanctiona pe dumneavostra pentru ca nici nu purtati masca. Sa-mi spuneti daca aveti mentiuni. Aveti procesul-verbal, 1.305 lei este sanctiunea. Dovada este cu drept de circulatie Ceea ce ati facut dumneavoastra este un mare abuz . Cine v-a pus sa ma opriti?Atrageti atentia cu foliile acelea.Cine v-a trimis? Pe timpul asta nimeni nu poate sa vada cat de fumurii sunt geamurile. Sunt convins. La ora asta, la 19.00, nu aveti benoclu sa imi vedeti mie foliile.De pe contrasens v-am vazut.A, deci de pe partea cealalta m-ati vazut? Erati in mers. Ce ochi aveti. Ma impresionati.Semnati procesul verbal?Nu. Pentru ca este un abuz, este mare abuz. O seara fantastica!