VIDEO Jurnalistul Sebastian Oancea acuza ca a fost incatusat si batut de politisti in Centrul Vechi: "Voi face plangere penala"

Iata varianta lui Sebastian Oancea

Vineri dimineata, politistii anuntau ca doi barbati au fost amendati dupa ce au adresat injurii politistilor care ii descoperisera dupa ora inchiderii, alaturi de mai multe persoane, la o terasa din Centrul Vechi.Sebastian Oancea si-a prezentat propria sa varianta. El sustine ca acuzatiile politiei ca ar fi refuzat legitimarea ar fi o minciuna. In plus, jurnalistul sustine ca ar fi fost jignit de oamenii legii, pus la pamant, lovit, incatusat si dus la sectia de politie."Pe coridorul Sectiei 10 m-au batut in continuare. M-au bagat intr-o camera dotata cu camera de luat de vederi. (...) Mi-au scos din portofel. (...) Tot timpul eram cu catusele la maini, le-am spus ca nu sunt infractor," acuza Sebastian Oancea, intr-un articol scris pe site-ul Realitatea Plus. "Abuzul la care am fost supus de politistii sectiei 10 din Bucuresti este inimaginabil. Maine, la ora 13, la Realitatea Plus, voi povesti la ce se dedau militienii. Si voi face plangere penala," anunta jurnalistul."Ma aflam in Centru Vechi, la o terasa, impreuna cu niste prieteni. E adevarat ca la masa mea, dar nu doar la a mea, erau mai mult de patru persoane. A venit politia, a amendat patronul, ceea ce e foarte corect. Politia ne-a luat buletinele, le-am dat din prima. Ceea ce spune politia, ca am refuzat sa ma legitimez, e o minciuna. (...) Am vrut sa plecam. Le-am spus politistilor ca a trecut un sfert de ora de cand le-am dat buletinele, le-am cerut inapoi. Mi-au spus sa merg in spatele terasei, pe o straduta, pentru ca acolo sunt colegii lor cu datele mele.Dansii imi intocmeau o amenda , pe care mi-o asumam. Dar i-am rugat sa-mi dea buletinul, pentru ca deja trecuse foarte mult timp. Nu pot sa va spun ce jiginiri mi-au adus. (...) Nu m-au lasat sa completez obiectiile in amenda si de aici le-am zis ca nu fac cinste uniformei de politie. In momentul acela, unul dintre ei m-a pus la pamant. (...) A venit din spate, nu mi-am dat seama cand mi-a pus catusele la maini. M-a izbit cu capul si cu genunchii de asfalt. M-a urcat in masina de politie, flancat de doi politisti, care in tot timpul drumului pana la Sectia 10 mi-au dat pumni, m-au dat cu capul de bancheta. M-au coborat in fata sectiei, m-au dus exact ca pe un infractor. (...) Le-am explicat pe drum ca fac un abuz , nu i-a interesat. Pe coridorul Sectiei 10 m-au batut in continuare. M-au bagat intr-o camera dotata cu camera de luat de vederi. (...) Mi-au scos din portofel. (...) Tot timpul eram cu catusele la maini, le-am spus ca nu sunt infractor.La un moment dat, cineva a vazut pe masa legitimatia si m-au intrebat ce functie am la Realitatea TV. (...) Le-am raspuns ca nu e relevanta functia si ca sunt un contribuabil si ca nu e OK sa se poarte asa cu mine. Au zis ca s-ar putea sa fie. (...) Apoi mi-au pus actele inapoi si mi-au mai dat vreo doua. (...) Cand si-au dat seama ca iesim si ca ma vad prietenii mei prin geam ca ma agreseaza, m-au lasat in pace. Dupa care au venit dupa mine la hotel, dupa jumatate de ora si m-au amenintat. O sa fac plangere penala. (...) E un abuz pe care nu-l inteleg. (...)"Politia spune, intr-un comunicat de presa, ca aceasta actiune s-a petrecut dupa miezul noptii si ca Sebastian Oancea a fost sanctionat contraventional conform Legii 61/1991 pentru incalcarea unor norme de convietuire sociala, precum si pentru ca a patruns in incinta localului fara a purta masca de protectie. S-au dat si sanctiuni in valoare de 2.800 de lei.