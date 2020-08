VIDEO Marturia politistului-motociclist lovit intentionat de o tanara soferita in trafic: "S-a uitat la mine si a virat brusc stanga"

Apar noi imagini video care arata cum soferita care l-a accidentat pe politistul Adrian Popa si-a continuat neabatuta drumul dupa ce a provocat accidentul intentionat.Totul s-a intamplat miercuri seara, cand politistul spune ca ar fi oprit-o pe tanara in trafic doar cu intentia de a-i pune in vedere sa remedieze defectiunile observate la sistemul de iluminare si semnalizare auto.Pe imagini se observa cum motocicleta merge in paralel, iar politistul intinde bratul drept, pentru oprire. Imediat, soferita indreapta masina spre el, gest care provoaca accidentul. Acesta este surprins de o alta camera de pe bulevardul unde s-a produs accidentul."Suta la suta a fost intentie, pentru ca s-a uitat la mine. Nu i-am inteles gestul. Eu in permanenta am mers in spatele femeii. Sigur ca m-a vazut de cand m-a depasit de la Democratiei cu Unirii, unde am observat abaterea. Eu, vazand ca nu opreste, am intrat in depasirea masinii, ea pe banda unu, eu pe banda doi. Cand i-am facut semn cu bratul, m-a vazut si pentru ca a observat ca nu poate sa scape de mine pentru ca o urmaream de la o distanta foarte mare, m-a lovit si fara sa puna frana si-a continuat drumul. Nu a avut nici cel mai mic semnal ca a vrut sa opreasca sau sa vada despre ce e vorba", a declarat agent principal Adrian Popa pentru Adevarul Urmarirea ar fi pornit de la intersectia strazilor Democratiei si Unirii. Politistul a incercat sa opreasca Fiat -ul pentru a-i atrage atentia soferului sa remedieze defectiunea."Dansa mergea pe banda unu, eu pe banda doi. I-am facut semnal cu bratul si i-am zis opreste, opreste, s-a uitat la mine si in momentul in care s-a uitat la mine a virat brusc stanga, m-a lovit, s-a redresat si si-a continuat deplasarea. In momentul in care m-a lovit, am dat drumul la motocicleta, eram constient ca ma duc in taxi , si ma rugam ca taxiul din fata mea sa opreasca in timp util, sa nu ma loveasca. M-am ridicat, am luat statia si am dat-o in urmarire sa nu scape pentru ca m-am gandit ca e ceva foarte grav", a declarat agentul principal Adrian Popa.Politistul s-a ales din accident cu o entorsa la incheietura mainii drepte si va sta 14 zile in concediu medical. Intre timp, soferita vinovata a primit mandat de arestare pentru 30 de zile, cea mai grava dintre acuzatii fiind tentativa de omor In seara accidentului, a fost prinsa la zece kilometri distanta de oras, dupa ce doi civili au pornit in urmarirea ei si au tinut permanent legatura prin telefon cu masinile politiei locale.Magistratii au emis miercuri, 20 august, mandat de arestare preventiva pentru 30 de zile pe numele femeii care a intrat cu masina in motocicleta unui politist, pe Calea Eroilor, din Buzau. Anda Vladescu are 32 de ani, este psiholog, si lucreaza la RA-APPS Bucuresti.Citeste si: