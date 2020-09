VIDEO Mehedinti: Un copil de 7 ani este in coma, dupa ce a fost lovit, pe trecerea de pietoni, de o soferita

"O femeie de 37 de ani, din Targu Jiu, in timp ce conducea un autoturism pe DN 56 A, in localitatea Rogova a accidentat un minor de 7 ani care se deplasa cu trotineta electrica pe trecerea de pietoni.In urma impactului a rezultat ranirea grava a minorului care a fost transportat la spital pentru acordarea de ingrijiri medicale. S-a intocmit dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de vatamare corporala din culpa", informeaza autoritatile, citate de observatornews.ro. Copilul este in coma si a fost transferat la un spital din Bucuresti.