VIDEO. Moment comic la ceremonia de inmanare a pistoalelor Beretta. Un politist a scapat pe jos arma de patru sute de euro primita de la ministrul Marcel Vela

Arma scapata pe jos de politist costa aproape patru sute de euro

Insa, in cadrul ceremoniei de inmanare a pistoalelor, unul dintre politisti a scapat arma pe jos chiar la cateva clipe dupa ce a primit-o din mana ministrului.Politistul a trecut repede insa peste acest moment comic, s-a aplecat, si-a ridicat pistolul si l-a pus in toc, avand grija ca de aceasta data sa nu-l mai scape."Aceasta tehnica noua pe care dumneavoastra ati primit-o astazi, este un prim pas. Toti colegii de la ordine publica, de la rutiera, vor fi dotati cu armament de ultima generatie. Acest lucru este un mesaj si un semnal pentru infractori.Am spus, inca de la inceputul mandatului meu, toleranta zero fata de infractionalitate, de retele de crima organizata, retele de trafic de persoane.Aceste dotari ne ofera posibilitatea sa ne confruntam cu raufacatorii, care pun in pericol viata si bunurile cetatenilor.Pretul de achizitie a unui pistol este de aproximativ 1.900 de lei cu TVA si este unul foarte bun, mult sub pretul pietei, pistoalele fiind cumparate direct de la producatori, iar linia de fabricatie este in curs de instalare la Romarm, deci in Romania.Pentru mine, pentru Guvernul Romaniei, este o prioritate profesionalizarea Politiei Romane si protectia tuturor angajatilor Ministerului Afacerilor Interne, dar si cresterea gradului de siguranta a cetateanului.", a spus Marcel Vela.Ministrul a oferit politistilor prezenti primele 100 de pistoale de calibru 9x19mm, marca Beretta.Cele 25.000 de pistoale achizitionate de Inspectoratul General al Politiei Romane urmeaza a fi distribuite pana la finalul lunii august angajatilor din teritoriu, dupa o reinstruire pe linia folosirii armamentuluiIn decursul acestui an, au fost receptionate autospeciale noi, urmand ca, pana la finalul anului, sa se ajunga la peste 6.000 de autospeciale care vor fi distribuite structurilor din cadrul Politiei Romane.De asemenea, si alte echipamente si mijloace tehnice pentru protectia politistilor, precum casti de protectie cu vizor, dispozitive de blocare a trecerii auto, veste antiglont, maieuri de protectie, 6.000 de body-camera vor intra in dotarea politistilor.Citeste si: