VIDEO O femeie a fost injunghiata de cinci ori, in scara unui bloc din Oradea. Agresorul este cautat de politisti cu caini de urma

Vecini: "Cei doi erau divortati"

Incidentul s-a petrecut in jurul orei 18:00, iar martorii spun ca femeia de 40 de ani a fost agresata de fostul partener de viata, care apoi s-a ranit el insusi si s-a facut nevazut. Victima a ajuns in stare grava la spital.Ancheta este condusa acum de politisti de la serviciul de investigatii criminale, care cerceteaza zona pentru indicii care ar putea duce la prinderea agresorului, relateaza Digi 24. Camerele de supraveghere din zona au surprins momentul in care barbatul o urmareste pe femeia de 40 de ani pana pe scarile blocului in care aceasta locuia. O loveste de mai multe ori cu un obiect neidentificat, iar femeia se prabuseste, epuizata, pe podea, in casa scarii."Stau la parter, se certau foarte tare pe scara si pe cand am iesit, nu am iesit chiar in momentul acela, am iesit dupa cateva minute si cand am iesit deja doamna era pe jos ranita", a povestit un locatar.Intre agresor si victima exista o relatie mai veche, cei doi fiind divortati. In ultima vreme, certurile intre ei erau la ordinea zilei, spun vecinii. Imediat ce si-a agresat fosta partenera, barbatul de aproximativ 50 de ani s-a facut nevazut.Pe de alta parte, potrivit spuselor unui martor care a asistat la eveniment , femeia si agresorul locuiesc intr-unul din blocurile din cartier, fiind parteneri de viata, relateaza ebihoreanul.ro. Criminalistii au verificat masina agresorului, iar politistii au adus si caini de urma pentru a-l gasi pe agresor, fara succes insa."Victima in varsta de aproximativ 40 de ani a fost adusa de echipajul ATI al SMURD la UPU prezentand cinci plagi injunghiate, la nivelul toracelui si abdomenului superior. Starea sa era grava, dar a fost stabilizata cu proceduri care au permis decomprimarea plamanilor pentru ca o parte din plagi erau penetrante", a declarat dr. Hadrian Borcea, medic-sef la UPU SMURD Bihor.Cazul a fost preluat de procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Bihor. Acestia au deschis dosar penal pentru tentativa de omor si continua cautarile, cu ajutorul politistilor, pentru a-l prinde pe agresor.