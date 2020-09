VIDEO. Operatiunea Los Blancos. 20 de traficanti de cocaina, arestati in Europa. Unul dintre ei a fost prins in Romania

20 de arestari in Europa

Activitatile au fost organizate in baza unui Ordin European de Ancheta initiat de catre autoritatile judiciare italiene si au fost desfasurate in cadrul operatiunii internationaleAceasta actiune s-a desfasurat pe teritoriul mai multor state europene, respectiv Romania, Italia, Olanda, Germania, Grecia, Ungaria, Spania, Albania, Franta si Emiratele Unite si a vizat o retea de traficanti de cocaina care actiona la nivel international."Reteaua respectiva de criminalitate organizata ar fi fost formata din traficanti de droguri ecuadorieni, columbieni, albanezi, precum si din alte state europene, care ar fi fost implicati in distributia de cantitati foarte mari de cocaina prin celule ce ar fi fost situate in diferite tari europene.Pe teritoriul Romaniei, operatiunea Los Blancos a vizat pe unul din membrii acestei retele de criminalitate organizata, respectiv un barbat si a constat in efectuarea a 2 perchezitii domiciliare, la data de 15 septembrie 2020, la adresele persoanei vizate, precum si in punerea in executare a unui mandat european de arestare pe numele acesteia emis de autoritatile judiciare italiene", transmite IGPR.Potrivit Eurojust Europa, ancheta condusa de investigatorii din Italia dureaza de cinci ani, si a culminat saptamana aceasta cu 20 de arestari preventive in toata Europa, in urma unei operatiuni internationale fara precedent care a implicat autoritati judiciare din 10 tari europene.Toate aceste actiuni a dus la eliminarea completa a grupului infractional "KOMPANIA BELLO" una dintre cele mai active retele de trafic de cocaina din Europa."In urma acestei actiuni comune, 20 de persoane au fost arestate in Italia (5), Olanda (2), Germania (2), Grecia (2), Romania (1), Ungaria (1), Spania (1), Albania (5) si Dubai (1). Suspectii au fost pusi in arest preventiv pentru trafic international de substante narcotice, detinere si distribuire ilegala de droguri si agresiuni, inclusiv crima . Aceste arestari vin dupa ce alti 84 de membri ai acestui grup infractional au fost arestati la inceputul anchetei din Italia, Ecuador, Olanda, Regatul Unit, Elvetia si Germania, scrie Eurojust In timpul acestei actiuni au fost confiscate aproape 4 tone de cocaina si peste 5,5 milioane Euro.