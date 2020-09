VIDEO. Parintii unui baiat din Timis care a fost batut de mama si tatal unei fetite si-au retras plangerea de la politie desi copilul are clavicula rupta

"Parintii celor doi minori s-au impacat, iar plangerea depusa la Politie a fost retrasa. In aceste conditii, cazul a fost anulat", au anuntat reprezentantii Inspectoratului de Politie al judetului Timis potrivit Opinia Timisoarei In data de 3 septembrie, parintii unei fetite de sase ani l-au luat la bataie pe un baiat de 13 ani care le-ar fi lovit fiica cu o minge. Imediat dupa incident, fetita a mers acasa si le-a spus parintilor despre ceva intamplate. Mama copilei a mers in parc si l-a luat la bataie pe adolescent. Copilul a incercat sa se apere, dar a fost trantit la pamant de femeie.Dupa ce a fost lovit de mama fetei, tanarul a fost luat la bataie si de tatal acesteia, care l-a ridicat pe tanar in aer si apoi l-a trantit la pamant. In urma impactului, baiatul si-a rupt clavicula.Citeste si: