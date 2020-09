VIDEO Perchezitii de amploare in Romania si Marea Britanie pentru prinderea unor infractori din Glina care au trimis minore sa se prostitueze in strainatate

"La data de 09.09.2020, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Structura Centrala, impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul Directiei de Combatere a Criminalitatii Organizate, au efectuat, simultan cu omologii lor englezi, un numar de 32 perchezitii domiciliare, din care 23 in Romania, pe raza judetelor Ilfov, Calarasi si Caras-Severin, si noua in Marea Britanie, intr-o cauza vizand destructurarea unui grup infractional organizat specializat in savarsirea infractiunilor de trafic de persoane, trafic de minori, proxenetism si spalare de bani".Anchetatorii spun ca, inca din anul 2009, pe raza municipiului Bucuresti si a judetului Ilfov s-a constituit un grup infractional organizat format din 28 de persoane, care a desfasurat activitati de racolare a unor persoane vatamate de sex feminin, minore, provenite din medii defavorizate, familii cu venituri mici sau dezorganizate, care, atrase de stilul de viata opulent al membrilor gruparii si de promisiunile facute de acestia, au ajuns sa fie exploatate pe teritoriul Romaniei, pentru ca dupa implinirea varstei de 18 ani, sa fie exploatate sexual in tari precum Irlanda, Marea Britanie, Scotia si Germania.Membrii grupului infractional organizat racolau permanent si alte tinere pe care le exploatau in aceleasi conditii, extinzandu-se pe teritoriul Marii Britanii sau a altor tari, sub atenta supraveghere a liderilor.Pentru a ascunde activitatea infractionala, membrii gruparii evitau sa achizitioneze bunuri in nume propriu, astfel ca, de cele mai multe ori, acestea erau inregistrate pe numele rudelor sau apropiatilor.Gruparea infractionala era bine organizata, pe baza principiului subordonarii ierarhice, liderul fiind cel care monitoriza toate activitatile si percepea fiecarui membru o taxa de protectie.Sefii grupului erau Florian Staicu, zis Marius, Cristian Petre zis Taiatu si Vasile Nicolae.Cu ocazia efectuarii perchezitiilor, au fost ridicate sume de bani, patru autoturisme de lux, documente, inscrisuri si telefoane mobile.Pentru o abordare integrata a acestei investigatii transfrontaliere si pentru eficientizarea schimbului de material probator privind persoanele banuite, autoritatile de aplicare a legii din Romania si Marea Britanie au semnat in luna februarie 2019 un acord pentru constituirea unei Echipe Comune de Ancheta - JIT (Joint Investigation Team).Documentarea activitatii infractionale, precum si cooperarea judiciara internationala au fost efectuate cu sprijinul Eurojust, Police Scotland - National Human Trafficking Unit, Europol si al Biroului Atasatului de Afaceri Interne al MAI din cadrul Ambasadei Romaniei la Londra.La sediul DIICOT - Structura Centrala au fost aduse, in vederea audierii, un numar de 14 persoane, iar alte 3 persoane banuite de apartenenta la grupare si sapte complici cu activitate infractionala in Marea Britanie au fost retinuti de autoritatile britanice.Surse judiciare spun ca membrii retelei au fost implicati si intr-un scandal produs in seara zilei de 1 septembrie 2020 in comuna Glina din judetul Ilfov. In urma altercatiei, patru persoane au fost ranite, trei dintre ele fiind transportate la spital, in Bucuresti.