VIDEO. 21 de mandate de aducere si o perchezitie, intr-un dosar de evaziune fiscala cu un prejudiciu de un milion de lei

"La aceasta ora, politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti - Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice al Politiei Sectorului 2, sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti,, intr-un dosar privind savarsirea infractiunii de evaziune fiscala in domeniul achizitiilor intracomunitare de materiale de constructii", transmite Politia CapitaleiConform sursei citate, din probatoriul administrat in cauza a rezultat presupunerea rezonabila ca sub forma neevidentierii contabile a tuturor veniturilor obtinute, cat si prin evidentierea contabila de cheltuieli fictive, in scopul diminuarii taxelor si impozitelor, mai multe persoane ar fi cauzat cauzat bugetului consolidat al statului un prejudiciu de 1.000.000 lei.Persoanele vor fi conduse pentru audieri la sediul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Sector 2.Cercetarile sunt continuate sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti.