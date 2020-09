VIDEO Perchezitii la gruparea condusa de interlopul Sile Pietroi, intr-un dosar de furturi din locuinte

"La acest moment, politisti ai Serviciilor de Investigatii Criminale - din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti - Politiile Sectoarelor 2 si 6, pun in aplicare 14 mandate de perchezitie domiciliara in municipiul Bucuresti si judetul Ilfov in doua cauze penale in care se fac cercetari sub aspectul savarsirii infractiunilor de constituire de grup organizat si furt calificat", trasnmite Politia Capitalei.Surse judiciare spun ca una dintre locuintele perchezitionate ar fi cea a fratelui lui Sile Pietroi, Radu Fierbantu.Potrivit anchetatorilor, in cauza sunt vizate 14 persoane banuite ca ar fi savarsit mai multe infractiuni de furt din locuinta.Prejudiciul cauzat este de peste 20.000 de euro.Actiunea Politiei Capitalei beneficiaza de sprijinul politistilor Directiei Operatiuni Speciale si Serviciul pentru Interventii si Actiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane.Cauzele penale se afla sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti si Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 6.-Stire in curs de actualizare-Citeste si: