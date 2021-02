VIDEO Perchezitii la mai multe persoane cercetate pentru inselaciune. Au vandut masti de protectie contrafacute unui spital COVID

Foto: Politia Romana

Unde sunt perchezitiile

Potrivit oficialilor, dosarul penal vizeaza activitatea infractionala derulata in anul 2020 de 12 suspecti, din care 6 persoane fizice si 6 persoane juridice, privind inducerea in eroare a unei unitati spitalicesti prin vanzarea catre aceasta de masti de protectie contrafacute, profitand de recunoasterea de care se bucura producatorul acestora la nivel comunitar."Suspectii vor fi condusi la sediile IPJ Bihor IPJ TM si DICE in vederea audierii si stabilirii circumstantelor in care au fost comise faptele. Pana in acest moment organele de politie au indisponibilizate 15.000 bucati masti contrafacute," declara sursele citate.Perchezitiile sunt in derulare in municipiul Bucuresti si in judetele Bihor, Brasov, Maramures si Timis, potrivit unui comunicat de presa."Faptele au legatura cu activitatea de comercializare catre o unitate spitaliceasca desemnata drept spital faza I pentru asistenta pacientilor testati pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 de masti de protectie ce poarta o marca inregistrata cunoscuta la nivel mondial, produse cu privire la care exista indicii temeinice ca sunt contrafacute," arata sursa citata.In acelasi timp, se vor pune in aplicare 6 mandate de aducere emise pe numele banuitilor, ce vor fi condusi la sediul unitatii de politie in vederea audierii acestora, pentru clarificarea situatiei de fapt, precizeaza politistii.La activitati participa luptatori din cadrul Serviciului pentru Interventii si Actiuni Speciale si specialistii Institutului National de Criminalistica.La actiune participa politistii inspectoratelor judetene de politie Bihor, Brasov, Maramures si Timis.