VIDEO Politist filmat circuland cu masina de serviciu pe contrasens. Ce sanctiune a primit din partea colegilor

Potrivit sursei citate, in urma verificarilor efectuate, a fost identificat politistul care, in data de 6 martie, a condus autospeciala in cauza, pe DN 581, la iesirea din municipiul Tecuci.Acesta a fost sanctionat contraventional cu avertisment, fiindu-i, totodata, retinut permisul de conducere, in vederea suspendarii exercitarii dreptului de a conduce pentru o perioada de 60 de zile.Autospeciala de Politie a fost filmata cu camera montata la bordul altei masini. Ulterior, imaginile au ajuns pe Facebook , iar sefii Politiei au comandat o ancheta . Incidentul s-a produs in urma cu cinci zile, pe DN 581, la iesirea din orasul Tecuci.Ulterior, plitistul care a condus autospeciala pe contrasens a fost identificat. El a fost sanctionat cu avertisment si a ramas fara permisul de conducere timp de 60 de zile."In urma verificarilor efectuate, a fost identificat politistul care, in data de 6 martie a.c., a condus autospeciala in cauza, pe D. N. 581, la iesirea din municipiul Tecuci. Acesta a fost sanctionat contraventional pentru nerespectarea prevederilor art. 101 alin. (3), lit. d) din O.U.G. 195/2002, fiindu-i, totodata, retinut permisul de conducere, in vedere suspendarii exercitarii dreptului de a conduce pentru o perioada de 60 de zile", au anuntat reprezentantii IPJ Galati.