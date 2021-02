VIDEO Politistii au oprit o mega-petrecere in Capitala. 75 de persoane au fost amendate

Amenzile

"La data de 15 februarie, in jurul orei 21,35, Sectia 13 Politie a fost sesizata cu privire la faptul ca intr-un restaurant, din zona sa de competenta teritoriala, este organizat un eveniment La fata locului s-au deplasat echipaje din cadrul Sectiilor 13, 12 si 10 Politie, echipaj al Serviciului Actiuni Speciale si jandarmi , care au gasit in interiorul localului aproximativ 80 de persoane care participau la o petrecere", informeaza un comunicat al Directiei Generale a Politiei Municipiului Bucuresti (DGPMB) transmis marti. Au fost aplicate 75 de sanctiuni contraventionale, pentru incalcarea prevederilor Legii nr 55 din 2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, in valoare totala de 193.000 lei. Cu privire la organizatorul evenimentului, Sectia 13 Politie s-a sesizat din oficiu sub aspectul savarsirii infractiunii de zadarnicirea combaterii bolilor, fiind aplicata si o sanctiune contraventionala in valoare de 10.000 de lei.