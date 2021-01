VIDEO Un nou scandal sexual in Biserica. Un preot din Teleorman, santajat cu imagini compromitatoare

Suspectii l-ar fi filmat pe preot in timp ce le facea sex oral la doi dintre ei, apoi l-au amenintat ca, daca nu le da 300.000 de lei, o sa faca publice inregistrarile."La data de 8 decembrie 2020, Sectia 24 Politie, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 5, a demarat cercetari intr-un dosar in care un barbat din judetul Teleorman reclama faptul ca un tanar care il ajuta cu transportul i-a pretins si obtinut, in mod repetat, sume de bani pentru a nu face public imagini cu caracter compromitator.In urma cercetarilor efectuate a rezultat presupunerea rezonabila ca in cauza sunt implicati mai multi barbati, care in perioada septembrie-decembrie 2020, au pretins si obtinut de la persoana vatamata sume de bani pentru a nu posta in spatiul virtual si a nu transmite fotografii si videoclipuri cu caracter compromitator", a transmis Politia Capitalei.In baza activitatilor operative, la data de 10 ianuarie 2020 politisti din cadrul Sectiei 24 Politie, impreuna cu procuror din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 5, cu sprijinul luptatorilor din cadrul Serviciului Actiuni Speciale au prins in flagrant delict doi dintre barbati, imediat dupa ce au primit de la persoana vatamata suma de 5.000 lei, bani pusi la dispozitia acesteia de organele de urmarire penala si marcati in prealabil de specialistii criminalisti.Politistii au pus in executare cinci mandate de perchezitie domiciliara, doua in Bucuresti si trei in judetul Calarasi, fiind depistate si conduse la audieri alte cinci persoane. Prejudiciul reclamat este de aproximativ 300.000 lei.Cercetarile sunt continuate de Sectia 24 Politie, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 5,sub aspectul savarsirii infractiuniide santaj. Cauza a beneficiat de suportul Directiei Operatiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane.