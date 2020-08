VIDEO Razie a politistilor in Dragonul Rosu. Au fost confiscate sute de haine "de firma" contrafacute

"Astazi, 24.08.2020, Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti, prin Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice Sector 2, cu sprijin din partea tuturor Sectoarelor de Politie din municipiul Bucuresti desfasoara o actiune, intr-un complex comercial din sector 2, ce are ca obiect combaterea faptelor de punere in circulatie a produselor cu marci protejate fara acordul titularului acestora, asa cum prevede Legea nr. 84/1998 privind marcile si indicatiile geografice.Pana la acest moment au fost ridicate sute de obiecte vestimentare ce poarta insemnele unor marci protejate", a transmis Politia Capitalei.Printre articolele vestimentare confircate se afla articole sportive, in special tricouri, sorturi si alte haine pentru sezonul cald