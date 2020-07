VIDEO Razii ale Politiei in miez de noapte in Centrul Vechi din Bucuresti. Zeci de oameni si de cluburi au primit amenzi

La razii au participat politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti- Politia Sectorului 1, impreuna cu reprezentanti ai Directiei Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor, Directiei de Sanatate Publica Bucuresti, Comisariatului pentru Protectia Consumatorului, Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Bucuresti Ilfov si Politia Locala.Potrivit comunicatului Politiei, numai in zona Centrului Vechi din Capitala "au fost constatate si aplicate peste 70 de sanctiuni contraventionale, in valoare de aproximativ 50.000 lei"."Din total, 16 sanctiuni au vizat abateri de la prevederile Legii nr 55 /2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, 34 pentru incalcari ale normelor Legii nr. 61/1991 pentru sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice, 14 cu privire la abateri de la normele rutiere. Aceste actiuni vor continua, pentru siguranta cetatenilor si pentru mentinerea unui climat de liniste publica", se mai arata in comunicatul Politiei.