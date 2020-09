VIDEO. Sapte vietmanezi incercau sa intre ilegal in Romania, ascunsi printre lazile cu fructe importate din Grecia

Grupul de vietnamezi incerca sa treaca in tara noastra in dimineata zilei de vineri, 25.09.2020, in jurul orei 02.15."In Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiu s-a prezentat pentru a intra in tara, la volanul unui microbuz marca Iveco, inmatriculat in Grecia, un cetatean grec, in varsta de 47 de ani, care transporta, conform documentelor de insotire a marfii, fructe din Grecia pentru o societate din Romania.La verificarea mijlocului de transport , politistii de frontiera au observat, in partea din fata a vehiculului, un compartiment special amenajat, realizat din paleti, peste care erau puse mai multe lazi cu fructe.In urma controlului amanuntit, in compartimentul special creat au fost descoperiti ascunsi sapte cetateni straini, cinci barbati si doua femei, care nu detineau documente de identitate", a transmis Politia de Frontiera.In urma cercetarilor s-a stabilit ca cele sapte persoane sunt cetateni din Vietnam, cu varste cuprinse intre 17 si 33 de ani. Acestia au declarat ca au fost ascunsi in mijlocul de transport in Grecia, de un conational ale carui date de identitate nu le cunosc, cu intentia de a ajunge in Germania.Politistii de frontiera au intrerupt calatoria cetatenilor vietnamezi, iar conform Protocolului comun romano-bulgar, soferul, persoanele si mijlocul de transport au fost preluate de Politia de Frontiera Bulgara in vederea continuarii cercetarilor.Citeste si: