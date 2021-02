VIDEO Spargere la un sediu al politiei din Giurgiu. Au fost furate bunurile confiscate la perchezitii

Hotii au reusit sa intre in cladirea in care erau depozitate bunuri confiscate la perchezitii , cu toate ca spatiul avea si alarma, scrie Realitatea.net Doar ca fix in momentul jafului sistemul de supraveghere nu a functionat , prin urmare se banuieste ca hotii au avut complici chiar in randul politistilor.Potrivit anchetatorilor, nu au fost sustrase documente ci doar produse contrafacute care erau depozitate acolo. Au reusit sa fure parfumuri, haine si alte bunuri de valoare.Politistii au deschis o ancheta si incearca sa dea de urma celor care sunt implicati.