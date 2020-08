VIDEO Sute de oameni se bulucesc in cativa metri patrati la priveghiul interlopului Florin Mototolea. La microfon se urla indemnuri de respectare a rudelor

Potrivit imaginilor postate pe Facebook , la privegherea mortului participa rude, cunoscuti sau membri ai clanului Duduianu. Capul gruparii a murit la spital marti, 4 august, dupa ce a fost injunghiat pe strada.Familia interlopului mort, cunoscut sub numele Emi Pian, a montat un cort imens in curtea vilei, unde se ingramadesc sute de oameni. Alte zeci de persoane asteapta in strada si pe langa gard.La fata locului au ajuns politisti si jandarmi pentru a avea grija sa nu degenereze totul intr-un scandal . De la microfon, oamenii sunt indemnati sa se nu buluceasca pe langa sicriu si sa lase loc rudelor.Manelistul Florin Salam, chemat sa cante la priveghi dupa ritualul romilor, i-a facut un cantec special.Emi Pian a fost ucis marti dimineata, dupa o cearta cu un alt interlop, se pare din cauza unor bani imprumutati unui jucator de barbut.Politia a ridicat mai multe persoane, iar in prezent este o ancheta in desfasurare. Se pare ca si agresorul lui Pian, Ciprian Gheorghe, zis Napy, ar fi internat intr-un spital.Citeste si: