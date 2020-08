VIDEO Tanar izbit in plin de o masina in Murgeni. Politia trece fara sa reactioneze pe langa un grup de persoane care aruncau cu pietre catre autoturisme

O masina de Politie care trece prin zona pleaca mai departe, desi participantii la scandal aruncau cu pietre catre autoturismele care circulau."Barbat lovit din plin cu un bolid! Toate aceste scene fac parte din conflictul deschis intre familiile de romi din Murgeni. Sfidator este ca, la cateva fractiuni de secunde dupa ce trece autospeciala de politie , persoanele de pe margine arunca efectiv cu bolovani si alte obiecte in autoturismele care circula pe drumul public", au scris, vineri seara, pe Facebook sindicalistii Europol.Acestia afirma ca o patrula de politie nu poate face fata unui conflict cu 50 de persoane."Sa ne spuna cineva de ce pedepse este nevoie pentru ca aceste categorii de persoane sa aiba frica de lege si sa inceapa sa se adapteze regulilor sociale ale comunitatii. Si cum poate o patrula de politie sa controleze 50 de persoane implicate in conflict", au mai scris sindicalistii.Mai multe echipaje de politisti, jandarmi si luptatori de la Serviciul pentru Actiuni Speciale au intervenit, joi seara, in orasul Murgeni, judetul Vaslui, dupa ce zeci de persoane s-au adunat pe o strada din zona centrala si au provocat un scandal.In Murgeni au avut loc astfel de scandaluri in repetate randuri, astfel ca orasul a fost declarat zona speciala de siguranta publica.