VIDEO Trei adolescenti, retinuti de Politie dupa ce l-au batut pe un baiat de 14 ani: "Stii imnul Romaniei?"

"In aceasta zi am primit de la dumneavoastra inca un caz halucinant ce s-a petrecut in Targul Jiu acum aproximativ 3 luni, dar victima nu a depus plangere deoarece s-a simtit amenintata/intimidata de celelalte persoane. Ce dorim sa obiectam in acest material unul dintre agresori pe nume Miu (13-14 ani) impreuna cu alti prieteni au decis sa-i aplice o corectie unui camarad de-al lor! Problema cea mai mare este urmatoarea, Miu (atacator) din surse sigure o sa va atasam si o poza ameninta in spatiul public persoanele cu arme albe, pe care dupa ce le ameninta unele dintre ele din pacate sunt si agresate fizic", este mesajul de pe pagina de Facebook Stop Bully Romania, unde a fost postata si filmarea cu agresiunea. IPJ Gorj a anuntat ca in urma audierilor, cei trei tineri au fost retinuti pentru 24 de ore.