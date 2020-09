VIDEO Trei membri ai clanului Sile Pietroi, acuzati de furt din locuinte, au fost arestati. Procurorii cer arestarea altor 10 persoane

Politistii Capitalei au indisponibilizat, miercuri, in urma perchezitiilor efectuate in Bucuresti si Ilfov, doua autoturisme si au ridicat peste 14.000 de euro, 12.500 de lei, telefoane mobile, precum si instrumente folosite de persoanele banuite de mai multe infractiuni de furt din locuinta, informeaza Politia Capitalei.Politistii Serviciilor de Investigatii Criminale din cadrul Politiei Capitalei au efectuat, miercuri, 14 perchezitii domiciliare in municipiul Bucuresti si judetul Ilfov, in doua cauze penale in care se fac cercetari sub aspectul savarsirii infractiunilor de constituire de grup organizat si furt calificat, cu un prejudiciu de peste 20.000 de euro.Potrivit unor surse judiciare, perchezitiile au avut loc la mai multi membri ai clanului lui Sile Pietroi, banuiti de infractiuni de furt din locuinta.Actiunea Politiei Capitalei a beneficiat de sprijinul de specialitate al Directiei Operatiuni Speciale si Serviciului de Interventii si Actiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane.Cauzele penale se afla sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti si Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 6.