VIDEO Barbat retinut in Bucuresti pentru agresiune sexuala. Tanarul a pipait o adolescenta in scara unui bloc

Potrivit informatiilor furnizate de Politie, pe data de 20 noiembrie, prin apel 112 a fost sesizat faptul ca o minora a fost atinsa intr-o zona intima de catre un barbat necunoscut, in timp ce se afla in holul imobilului de domiciliu."In urma investigatiilor si din exploatarea tuturor datelor si informatiilor, s-a conturat ca principal suspect un barbat de 33 de ani, depistat ieri pe un bulevard din Bucuresti. Acesta a fost condus la audieri si ulterior retinut", informeaza un comunicat al Directiei Generale a Politiei Municipiului Bucuresti (DGPMB) transmis joi.Potrivit anchetatorilor, pe data de 20 noiembrie, in jurul pranzului, barbatul ar fi observat-o pe minora pe strada, a urmarit-o si apoi a patruns in scara blocului impreuna cu aceasta, moment in care ar fi atins-o, dupa care i-ar fi spus si cuvinte obscene. Avand in vedere ca victima a tipat, barbatul a fugit.Cercetarile sunt continuate de Serviciul Omoruri - Biroul Agresiuni Sexuale, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 2, cu barbatul in stare de retinere, urmand a fi prezentat magistratilor.