VIDEO. Un barbat care ramas fara permis de conducere din cauza alcoolului a venit beat la reexaminare

Totul s-a intamplat miercuri, 12 august 2020, in Targoviste. Barbatul in varsta de 40 de ani, care a trecut cu bine de proba teoretica, a dat cu bata-n balta la proba practica.A venit beat la examen, in conditiile in care in masina se aflau instructorul sau si politistul examinator care, pe deasupra, este si seful Serviciului de examinare. "Elevul" ar fi mers pe premisa: "beat l-am pierdut, beat vreau sa il iau inapoi", scrie adevarul Instructorul auto spune ca nu l-a simtit ca este beat, pentru ca avea masca.Ceilalti candidati la examenul pentru permis au spus ca oamenii legii ar trebui sa ii interzica sa mai obtina vreodata permisul de conducere unui asemenea sofer.Seful Serviciului de exameninare spune ca a anuntat Serviciul Rutier si ca barbatul avea 1,01 alcoolemie."Astazi, 12 august, politistii din cadrul Politiei Municipiului Targoviste au fost sesizati prin numarul pentru apeluri de urgenta 112, de un barbat, examinator in cadrul SRPCIV Dambovita, cu privire la faptul ca are suspiciuni ca un barbat, aflat in procesul de examinare pentru obtinerea permisului de conducere, se afla sub influenta bauturilor alcoolice. Cel in cauza a fost condus la spital in vederea prelevarii de mostre biologice necesare in vederea stabilirii cu exactitate a imbibatiei alcoolice. De asemenea, in cauza, politistii au intocmit un dosar penal si vor efectua cercetari sub aspectul savarsirii infractiunii de conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului, fapta prevazuta de art 336 din Codul Penal", se arata intr-un comunicat al IPJ Dambovita.Citeste si: