VIDEO Un curier de 69 de ani, batut crunt in scara unui bloc din Cluj-Napoca dupa ce a adus o somatie de plata

Incidentul a avut loc pe 15 iunie 2020 a acestui an, transmite IPJ Cluj."Politistii din cadrul Politiei municipiului Cluj-Napoca - Sectiei 4 Politie desfasoara cercetari intr-un dosar penal intocmit pentru savarsirea infractiunii de lovire sau alte violente, fapta prevazuta si pedepsita de Codul penal.Cercetarile au fost demarate din oficiu la data de 23 iunie, urmare a acestor imagini, ulterior fiind identificate si audiate persoanele implicate.In fapt, la data de 15 iunie, un barbat in varsta de 69 de ani, care desfasura activitati in cadrul unei societati private din domeniul comunicatiilor postale, ar fi fost agresat fizic in scara unui imobil situat in municipiul Cluj-Napoca.In continuare se deruleaza investigatii pentru administrarea probatoriului si luarea masurilor care se impun", a transmis IPJ Cluj Intr-un comunicat de presa.In imagini se vede cum curierul este impins si lovit in scara blocului, pana cade la pamant. Se pare ca acesta i-ar fi dus barbatului o somatie din partea unui furnizor de energie. Barbatul de 69 de ani este pensionar si isi rotunjea veniturile livrand facturi.Citeste si: