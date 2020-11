VIDEO Un motociclist roman vitezoman, urmarit de politia britanica cu elicopterul. Tanarul de 19 ani accelerase pana la 290 km/h

A accelerat pana la 290 de kilometri pe ora, asa ca echipajele de la sol i-au pierdut urma. Nu si unul dintre elicopterele politiei londoneze, care l-a urmarit in timp ce mergea pe interzis si trecea pe culoarea rosie a semaforului, relateaza The Daily Mail Intr-un final, romanul a oprit la o benzinarie sa alimenteze, moment in care a fost prins si dus in arest.Marian Vasilica Dragoi, in varsta de 19 ani, a trecut pe culoarea rosie, a urcat cu motocicleta pe trotuare si a condus pe partea gresita a drumului in incercarea de a scapa, a declarat politia metropolitana.