VIDEO Un ofiter de politie a imobilizat un tanar britanic de culoare punandu-i genunchiul pe fata

Pe imaginile video se vede cum tanarul de 18 ani din Hackney striga "Nu opun rezistenta" si "Nu am facut nimic" inainte ca un politist sa ii preseze fata cu genunchiul.Un trecator a filmat incidentul, in schimb politia sustine ca imaginile video nu furnizeaza intregul context al interactiunii dintre tanar si politisti.Incidentul a avut loc pe 22 aprilie in jurul orei locale 9 p.m, in apropiere de locul in care un alt barbat de culoare, Rashan Charles, a murit in 2017 dupa ce a fost urmarit si imobilizat de politisti."Un tanar de 18 ani a fost oprit cu scopul de a fi cautat de arme ", a spus purtatorul de cuvant."A fost incatusat si pus la pamant in incercarea de a diminua orice potentiale probleme pe care le-ar putea prezenta prezenta vreunei arme. Dupa terminarea perchezitiei, nu a fost gasita nicio arma, iar barbatul a fost liber sa plece. Nu a fost arestat.", sustin politistii londonezi.Martorul care a filmat incidentu a spus: "Aproape nimeni nu era pe strada din cauza masurilor de carantina si deodata o masina de politie nemarcata se opreste, politistii il dau jos pe pusti de pe BMX, iar in timp ce-l imobiliza o alta masina a oprit, iar un politist a spus << am prins unul >> . Scena parea violenta si agresiva."Politia Metropolitana a trebuit sa mai dea o serie de explicatii si in incidentul in care ofiterii i-au dat in fata unui barbat de culoare cu spray lacrimogen la distanta mica.