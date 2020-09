VIDEO Un politist a pulverizat spray lacrimogen catre o fetita de cinci ani. Acum este cercetat disciplinar

Politistul care a dat cu spray este cercetat disciplinar

Totul s-a intamplat miercuri seara, 2 septembrie 2020, in cartierul Micro 7 din Hunedoara.Un barbat de 63 de ani s-a apucat sa construiasca un gard in spatele blocului, iar spre seara si-a invitat vecinii la gratar. Petrecerea ar fi fost una de ramas bun pentru ca barbatul, sofer de TIR, ar fi urmat sa plece in Germania. Printre invitati se afla si familia fetitei de cinci ani.Un alt locatar, deranjat de petrecere, a chemat politia."In prima faza au venit patru politisti, care nu s-au legitimat. Apoi, in loc sa vina un echipaj normal, mixt, format din jandarm, politist local si politisti de la Ordine publica, au venit patru patrule. L-au luat tare pe vecinul nostru, iar el a venit la noi in curte ca sa evite conflictul.Vecinul nu s-a legitimat, pentru ca nu avea buletinul la el. Vazand ca se precipita lucrurile, domnul Vasile Grad a zis ca merge sa aduca buletinul. Numai ca nu a mai reusit, deoarece au venit si alti politisti care au sarit pe el. Sotului meu nu i s-a parut normal cum au tabarat politistii si a deschis telefonul sa filmeze", a relatat Madalina Hosu, mama fetitei afectate de spray-ul lacrimogen pentru Ziarul Hunedoreanului "Uitati ce face Politia Romana pentru un singur om. Zece politai pe un singur om. Bravo, traim intr-o societate foarte curata", le-a strigat sotul femeii, politistilor care ii imobilizau vecinul. Imediat, unul dintre politisti a scos spray-ul lacrimogen si l-a pulverizat in directia barbatului care filma. Spray-ul pulverizat a ajuns in incaeperea unde era fiica acestuia, afectand-o.Mama fetitei a povestit ca micuta s-a speriat si a intrat in casa. In acel moment, un politist a scos spray-ul si a pulverizat spre sot, insa vaporii iritanti au ajuns si in incaperea unde era copila."Am auzit fata tusind, avea ochii rosii, se sufoca, am scos-o afara, iar politistii au plecat. Pe vecin l-au luat descult la politie , i-au spart si ochelarii", a relatat Madalina Hosu.Politistii spun ca un barbat i-a sesizat ca in cartierul Micro 7, din Hunedoara, vecinii sai organizeaza o petrecere (gratar) si construiesc ilegal un gard pe domeniul public.Ei spun ca l-au imobilizat pe un barbat care a refuzat sa se legitimeze."Pe cursul interventiei, unul dintre politisti a folosit spray-ul iritant lacrimogen din dotare impotriva unui dintre barbatii prezenti la fata locului.Totodata, in cauza a fost intocmit dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de purtare abuziva, cercetarile fiind coordonare de procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Hunedoara", a informat Bogdan Nitu, reprezentantul IPJ Hunedoara.