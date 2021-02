VIDEO Un sindicat din Politie protesteaza in Piata Victoriei. Solicitarile adresate premierului: majorarea sporurilor si "dezghetarea" salariilor si pensiilor

Foto: Camera Deputatilor

Sindicalistii mai cer actualizarea cu rata inflatiei a pensiilor politistilor/cadre militare in rezerva sau retragere , majorarea la 25% a sporului pentru risc si suprasolicitarea neuropsihica pentru toti beneficiarii acestui drept, actualizarea normei de hrana, conform indicilor preturilor de consum, acordarea unui supliment pentru risc medical (spor covid) politistilor din prima linie a prevenirii si combaterii pandemiei etc. FSNPPC a demarat in 14 ianuarie 2021 seria protestelor, in cadrul Caravanei Confederatiei Sindicale Nationale Cartel Alfa, al carei membru este.La actiunea de protest din Piata Victoriei si-au anuntat participarea si reprezentantii Sindicatului Cadrelor Militare Disponibilizate, nemultumiti de "politica Guvernului de aruncare a crizei exclusiv pe umerii salariatilor si pensionarilor", conform unui comunicat al SNPPC.Sindicatul a fost condus pana in 2020 de actualul deputat PSD , Dumitru Coarna, potrivit CV-ului acestuia.