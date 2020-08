VIDEO Un tanar a fost batut in plina strada pentru ca s-ar fi luat de sotia unui barbat

Incidentul a avut loc in urma cu cateva zile, pe strada Aleea Lalelelor, din Slatina. Tanarul din Brancoveni a fost agresat de doi barbati, de 30 si 47 de ani. Cei trei sunt vecini, victima locuind cu chirie in zona in care s-a petrecut agresiunea, potrivit publicatiei Gazeta Noua. "Inspectoratul de Politie Judetean Olt a fost sesizat prin SNUAU 112 despre faptul ca pe strada Aleea Lalelelor, din municipiul Slatina, are loc o altercatie intre trei persoane.Politistii din cadrul Politie municipiului Slatina s-au deplasat de indata la fata locului, iar in urma verificarilor au stabilit faptul ca doi barbati, de 30 si, respectiv, 47 de ani, ambii din localitate, au aplicat mai multe lovituri unui tanar, de 21 de ani, din comuna Brancoveni. Tanarul a fost transportat la spital pentru a primi ingrijiri medicale", a precizat purtatorul de cuvant al IPJ Olt.Imaginile socante au fost surprinse de un trecator. Pe inregistrare se aude cum unul dintre agresori ii reproseaza victimei ca s-a luat de sotia sa, dupa care ii mai aplica alte cateva lovituri de baston.Cei doi agresori s-au ales cu dosar penal."Politistii de investigatii criminale continua cercetarile pentru a stabili cu exactitate starea de fapt, fiind intocmit dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de <