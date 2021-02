VIDEO Vanzatoare din Suceava, amenintata cu pistolul de un client pentru 2 iaurturi: "Ce vrei, fa, de la mine? Ca te omor!"

Incidentul s-a petrecut in dimineata zilei de joi, 18 februarie, intr-un magazin alimentar situat la parterul unui bloc din cartierul Burdujeni.Vanzatoarea de la un mic magazin s-a trezit ca un localnic, pe care il stia din vedere, ia din vitrina doua iaurturi si paraseste incinta. Femeia a iesit dupa individ si i-a cerut sa se intoarca si sa plateasca. Individul s-a intors in graba si amenintator, spre magazin, cu un pistol in mana. A intrat in interior si a indreptat pistolul spre femeie, relateaza publicatia locala Monitorul de Suceava "Am deschis dimineata, la 6 fara 20 de minute l-am vazut deja in fata magazinului, stiam ca ceva nu este in regula cu el, ca se mai drogheaza si are anturaje dubioase... Dupa ce a luat iaurtul fara sa plateasca si am strigat la el a venit cu pistolul spre mine: "Ce vrei, fa, de la mine, ca te omor ?" Efectiv am inlemnit... sunt in stare soc, mai ales cand am auzit ca i-au dat drumul, cum sa ma duc maine (n.r. azi) la serviciu? Politistii mi-au spus sa stau linistita, ca va fi anchetat, ca va fi judecat, iar el e deja din nou acasa, nu l-au tinut nici macar 24 de ore", a declarat femeia pentru sursa citata.Pe filmari se vede cum un barbat intra in magazin, ia din frigider doua iaurturi, dupa care pleaca. Vanzatoarea l-a vazut si a iesit dupa el sa-i ceara banii. Individul s-a intors in graba, cu un pistol in mana. A indreptat pistolul spre femeie, provocandu-i acesteia un soc teribil, dupa care a iesit linistit. La intreaga scena a asistat si un client aflat in magazin.A fost alertata politia, iar barbatul a fost identificat in scurt timp, mai cu seama ca era un client obisnuit al magazinului. Nicolae T., 30 de ani, si-a recunoscut fapta si le-a spus politistilor ca pistolul era de jucarie si ca l-a aruncat dupa incidentul din magazin.Potrivit sursei citate, barbatul nu a fost retinut, pentru ca ar avea probleme psihiatrice. Mai mult, joi dupa-amiaza a revenit la magazin sa plateasca cele doua iaurturi. Si-a scuzat gestul spunandu-i administratorului ca a "fumat o tigara si a innebunit"."Am fost sunat joi dimineata de angajata de la magazinul de pe Jean Bart, care mi-a spus plangand ca a venit cineva, a injurat-o si a amenintat-o cu pistolul. Individul a sustras din vitrina doua iaurturi pe care le-a bagat in buzunar, in valoare de 9 lei, si a plecat.Surpriza cea mai mare a fost ca la 16.00, tot joi, a venit el personal cu banii, cei 9 lei. Oare nu este un pericol social, nu trebuia retinut macar 24 de ore? Mi-a spus ca a fumat o tigara si a innebunit. I-am spus sa nu mai calce vreodata in magazin", a declarat administratorul magazinului.