VIDEO Ultima aroganta a lui Victoras Micula. S-a filmat in timp ce spala rotile Lamborghini-ului cu sampanie scumpa

In fimuletul de pe reteaua TikTok, mostenitorul imperiului "European Drinks" face experimente cu sampanii scumpe pentru a vedea care curata mai bine jantele SUV-ului sau de lux Lamborghini Urus. La final, Victoras scoate masca din buzunar si sterge roata."Am avut o curiozitate, care dintre cele doua sampanii (Moet Chandon si Cristal) spala mai bine rotile de la Lamboghini Sa vedem care dintre ele spala mai bine. Buna si masca de gura la ceva", a scris Victoras Micula pe contul sau de TikTok.Inregistrarea a fost stearsa de pe contul TikTok, dar este in continuare pe contul de Instagram.Desi este urmarit penal, Victor Micula isi vede linistit de viata, in Elvetia, de unde le-a transmis un mesaj celor care vor sa-l vada dupa gratii.Victor Micula si patru politisti din Oradea sunt urmariti penal, oamenii legii fiind acuzati ca l-ar fi imbracat pe afacerist in uniforma si ca l-ar fi dus la o perchezitie. Mai mult, politistii i-ar fi dat acces la bazele de date MAI. Scandalul in care nu este implicat nu pare sa-l afecteze pe afacerist.Imbracat super elegant, fiul magnatului Viorel Micula s-a fotografiat cu un pahar cu vin in mana si a transmis un mesaj catre dusmanii sai: "Inchin acest pahar tuturor celor care vor sa ma dea jos!"