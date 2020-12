VIDEO Violente la Paris in timpul unui protest fata de brutalitatea politiei. Au fost retinute 22 de persoane

Manifestatia a inceput cu un mars pasnic, la care au participat mii de persoane. Au izbucnit insa apoi violente intre politisti si grupuri de protestatari.Unii protestatari au folosit ciocane pentru a sparge pavajul.Ministrul francez de Interne, Gerald Darmanin, a anuntat ca 22 de persoane au fost retinute.Protestatarii denuntau brutalitatea politiei si planurile presedintelui Emmanuel Macron cu privire la securitate , care conform manifestantilor vor limita libertatile civile. Participantii la manifestatie au afisate bannere cu mesaje de genul "Retragerea legii cu privire la securitate".Francezii au iesit in strada pentru a protesta fata de un articol controversat al unui proiect de lege privind "securitatea globala", prin care se incrimineaza publicarea unei fotografii sau inregistrari video in care apar membri ai fortelor de ordine in exercitiul functiunii, cu intentia de a le afecta integritatea fizica sau psihologica.Organizatii de apararea drepturilor civile si jurnalisti denunta faptul ca aceasta incriminare afecteaza libertatea presei si permite ca brutalitatea politiei sa ramana nedescoprita si nepedepsita.CITESTE SI: Surprizele din topul milionarilor romani pe anul 2020: Tiriac este pe locul al treilea. Cine este cel mai bogat afacerist cu o avere de 7,7 miliarde de lei