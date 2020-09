VIDEO Zeci de turci, sirieni si egipteni, prinsi de politia de frontiera in timp ce incercau sa intre fraudulos din Serbia in Romania

In data de 02.09.2020, in jurul orei 00.10, politistii de frontiera din cadrul Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera Timisoara au desfasurat o actiune specifica pe linia combaterii migratiei ilegale in zona de competenta." Colegii nostri au oprit pe DN 6, intre localitatile Remetea Mare si Izvin, un microbuz marca Mercedes , condus de cetateanul roman N.N., in varsta de 29 ani, avand ca pasager un alt cetatean roman, P.R., in varsta de 28 ani. In mijlocul de transport se mai aflau, in calitate de pasageri, alti 25 de cetateni straini.Avand in vedere faptul ca nu isi justificau prezenta in zona, persoanele in cauza, toti barbati, precum si soferul si pasagerul microbuzului, au fost condusi la sediul Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera Timisoara pentru cercetari", a transmis IGPF.In cadrul verificarilor preliminare, persoanele in cauza au declarat ca sunt cetateni turci si au varste cuprinse intre 16 si 46 de ani.Cei doi romani au declarat ca urma sa ii transporte pe cetatenii straini pana in apropierea frontierei cu Ungaria, in schimbul unor sume cuprinse intre 100 si 150 de euro de persoana, destinatia finala a migrantilor fiind tari din vestul Europei.In cauza, politistii de frontiera efectueaza cercetari, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Timis, sub aspectul savarsirii infractiunii de trecere frauduloasa a frontierei de stat pentru cetatenii turci si de trafic de migranti pentru cei doi cetateni romani.Si politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Deta, judetul Timis, au desfasurat o actiune specifica pe linia combaterii migratiei ilegale, in urma careia au oprit in trafic, pe comunicatia Deta-Ghilad-Ciacova, un autoturism marca Chevrolet, condus de un cetatean sirian, rezident pe teritoriul Romaniei, avand ca pasageri patru cetateni straini de sex masculin.Deoarece persoanele in cauza nu isi justificau prezenta in zona, acestea au fost duse la sediul Politiei de Frontiera pentru cercetari.In cadrul verificarilor preliminare s-a stabilit ca cei in cauza sunt cetateni din Siria si Egipt, toti barbati, cu varste cuprinse intre 18 si 53 de ani. Acestia au declarat ca au incercat sa treaca ilegal frontiera din Serbia in Romania si intentionau sa ajunga in tari din vestul Europei cu ajutorul soferului sirian.In cauza, politistii de frontiera efectueaza cercetari, sub aspectul savarsirii infractiunii de trecere frauduloasa a frontierei de stat fata de cei patru pasageri si de trafic de migranti fata de soferul sirian. Totodata, soferul a fost retinut pentru 24 de ore, urmand a fi prezentat cu prounere de arestare preventiva.Citeste si: