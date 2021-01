Fostul ambasador al Romaniei la Londra, Dan Mihalache, propus sa reprezinte Romania in Cipru. Cine este propus ambasador in Rusia

"Comisiile pentru politica externa ale Senatului si Camerei Deputatilor se vor reuni miercuri, 6 ianuarie 2021, de la orele 11.30, la sala " Avram Iancu " (nivel P1), pentru a audia candidatii propusi de Ministerul Afacerilor Externe pentru posturile de ambasadori ai Romaniei in strainatate. La audieri vor participa Comisia pentru comunitatile de romani din afara tarii din Senat si Comisia pentru comunitatile de romani din afara granitelor din Camera Deputatilor", anunta Senatul.Pe lista celor care urmeaza sa fie audiati se afla Dan Sorin Mihalache, fost ambasador in Marea Britanie, desemnat pentru Republica Cipru, precum si succesoarea sa la Ambasada Romaniei in Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord, Laura Daniela Popescu.Vor mai fi audiati Brandusa Ioana Predescu, fost ambasador in Olanda, desemnata pentru Republica Bulgaria.Si ambasadorul propus pentru Federatia Rusa, Cristian Istrate, fost sef al Misiunii Permanente a Romaniei de la Viena, se va afla in fata parlamentarilor.De asemenea, sunt programati pentru audieri Razvan Rotundu, fost ambasador la Helsinki, desemnat pentru Georgia, si Bogdan Manoiu, actual insarcinat cu afaceri la Ottawa, desemnat pentru Canada.Mai sunt inclusi pe lista audierilor Nineta Barbulescu, fost ambasador al Romaniei in Australia, desemnata pentru Malaezia, Brunei Darussalam, Dan Adrian Balanescu, insarcinat cu afaceri a.i. la Jakarta, desemnat pentru Republica Indonezia, Republica Democrata a Timorului de Est si Daniela Mariana Tane Sezonov, care a mai lucrat la Ambasada Romaniei la New Delhi, desemnata pentru India, Republica Maldivelor, Republica Populara Bangladesh, Republica Federala Democratica Nepal.Audierile se vor desfasura atat la Senat, cat si online.Ambasadorii sunt numiti prin decret semnat de catre presedinte.