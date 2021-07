Lucian Bode, despre crima de la Corbu: "Avem un cerc de suspecti. E vorba de ore, nu zile, in care suspectul va fi retinut"

Lucian Bode a fost intrebat intr-o conferinta de presa sustinuta in Mamaia , ca ancheta de la Corbu este in derulare."In acest moment, ancheta este in derulare, am deplasat acolo specialisti de la Institutul National de Criminalistica, de la IGPR, Directia de Investigatii Criminale, sub coordonarea procurorului, avem un cerc de suspecti si eu cred ca este vorba de ore, nu zile, ore, in care suspectul va fi retinut.Practic, avem declaratiile a doi martori care au fost in casa, la ora 3.46, atunci s-a primit apelul la 112 la politie , in cateva minute colegii nostri au ajuns acolo, din pacate avem o persoana decedata, vom vedea care este mobilul acestei crime, razbunare, alte...nu pot sa ma pronunt acum...razbunare, jaf , vom vedea daca au disparut din casa bani sau alte obiecte de valoare, audiem martorii si cu siguranta cel mai important lucru in acest moment este ca echipa de cercetare complexa de la fata locului, sub coordonarea procurorului sa identifice autorul si sa-l aduca in fata instantei", a afirmat Lucian Bode.El a precizat ca este vorba despre "un dement" care a intrat peste o familie in casa la 3 dimineata si a transmis romanilor ca este vorba de un caz izolat, iar acestia trebuie sa stie ca sunt in siguranta. Aici este vorba de un dement care la ora 3 dimineata intra peste o familie in casa. Vorbim de o crima care s-a intamplat in locuinta, nu pe strada si o sa vedem care a fost mobilul. (...) Fortele de ordine sunt acolo intr-un numar suficient ca sa asigure ordinea si linistea publica, aici vorbim de un caz izolat, intr-o locuinta a intrat un dezaxat, ca nu pot sa ii spun altfel si a facut ce a facut. (...) Romanii care vor fi in aceasta vara sa fie incredintati ca vor fi in siguranta, iar tuturor romanilor le spun ca astfel de cazuri izolate de crime, ca se intampla din nefericire in intreaga lume, sunt doar izolate si romanii trebuie sa stie ca sunt in siguranta in tara lor", a mai transmis Lucian Bode. Un barbat a intrat in noaptea de joi spre vineri, intr-o locuinta din comuna constanteana Corbu si a injunghiat mortal un barbat, iar apoi a violat-o pe fiica acestuia, dupa care a fugit.