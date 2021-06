Violatorul a doua adolescente a fost externat din spital fara stirea Politiei. Barbatul a disparut, fiind prins din nou

a informat, vineri, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean Maramures, Ionela Cozma."Urmare a activitatilor specifice realizate de catre politistii din orasul Borsa (...), a fost identificat barbatul de 38 ani din Borsa cercetat pentru savarsirea infractiunii de viol, pe numele caruia Judecatoria Viseu de Sus a emis mandat de arestare preventiva in lipsa. Barbatul a fost condus si prezentat la Judecatoria Viseu de Sus, unde a fost confirmat mandatul de arestare emis pe numele lui, fiind dispusa arestarea preventiva pentru 30 zile", a spus Ionela Cozma.Potrivit acesteia, in acest caz se revoca urmarirea nationala fata de barbatul de 38 ani.Barbat este principalul suspect intr-un caz de viol petrecut la sfarsitul lunii mai intr-o padure de la marginea drumului national 18, potrivit actualmm.ro. Suspectul a luat cu masina o tanara de 18 ani de la un majorat din oras. De acolo a dus-o intr-o padure unde ar fi intretinut raporturi sexuale prin constrangere. In jurul orei 1.00, acelasi individ a si recidivat cu o alta adolescenta. Doar una dintre fete a depus plangere la politie , insa."Aseara, 31 mai, la ora 21.00, politistii din Borsa au fost sesizati verbal de catre o tanara de 18 ani din oras cu privire la faptul ca, in noaptea de 29/30 mai a.c., in timp ce se afla la o petrecere pe raza orasului Borsa, la un moment dat a plecat cu un autoturism cu doi barbati. Unul din cei doi barbati ar fi fortat-o sa intretina relatii sexuale cu el impotriva vointei sale. In urma verificarilor efectuate, politistii au reusit identificarea persoanei reclamate, ca fiind un barbat de 38 ani din Borsa. In cauza politistii continua cercetarile sub aspectul comiterii infractiunii de viol si stabilirea tuturor imprejurarilor in care s-a comis fapta", spune Ionela Cosma, purtator de cuvant IPJ Maramures.