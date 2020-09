Violenta in familie: Politistii au emis 4.856 de ordine de protectie in acest an. 5.431 de victime, majoritatea femei

Conform statisticii pentru perioada 1 ianuarie - 31 iulie 2020, cele 4.856 de ordine de protectie provizorie au vizat 5.040 de autori si 5.431 de victime . Din aceste ordine provizorii, 2.293 au fost confirmate de procuror In ceea ce priveste autorii faptelor violente, 4.882 sunt barbati si 147 sunt femei. Acestora li se adauga 11 minori - 9 baieti si 2 fete.Numarul victimelor este 5.431, din care 450 sunt barbati, iar 4.606 sunt femei. Victime minore sunt 170 de baieti si 105 fete.Cele mai multe ordine de protectiie provizorii au fost emise in Bucuresti - 602, urmat de Vaslui - 232, Brasov - 202.Conform legii, "prin ordinul de protectie provizoriu se dispun, pentru o perioada de 5 zile, una ori mai multe masuri de protectie, apte sa contribuie la diminuarea riscului iminent constatat".Ordinul de protectie provizoriu este inaintat de catre unitatea de politie din care face parte politistul care l-a emis, pentru confirmare, parchetului de pe langa judecatoria competenta in a carei raza teritoriala a fost emis, in termen de 24 de ore de la data emiterii. Procurorul este cel care trebuie sa confirme necesitatea mentinerii masurilor de protectie dispuse de organul de politie prin ordinul de protectie provizoriu, aplicand o rezolutie cu caracter administrativ pe exemplarul original al acestuia. Ordinul de protectie provizoriu poate fi contestat la instanta de judecata competenta, in termen de 48 de ore de la comunicare.Potrivit legii, violenta domestica se manifesta sub urmatoarele forme: violenta verbala (adresarea printr-un limbaj jignitor, brutal, precum utilizarea de insulte, amenintari), violenta psihologica (impunerea vointei sau a controlului personal, provocarea de stari de tensiune si de suferinta psihica in orice mod), violenta fizica, violenta sexuala, violenta economica (interzicerea activitatii profesionale, privare de mijloace economice, inclusiv lipsire de mijloace de existenta primara), violenta sociala (impunerea izolarii persoanei de familie, de comunitate si de prieteni, interzicerea frecventarii institutiei de invatamant sau a locului de munca), violenta spirituala (subestimarea sau diminuarea importantei satisfacerii necesitatilor moral-spirituale prin interzicere, limitare, ridiculizare, penalizare a aspiratiilor membrilor de familie, a accesului la valorile culturale, etnice, lingvistice ori religioase, interzicerea dreptului de a vorbi in limba materna), violenta cibernetica.