VIDEO FOTO Cine este sindicalistul de la Sectia 16 arestat pentru tortura. Isi conducea colegii la mitingurile contra guvernului

Politistul a fost arestat pentru sechestrarea si torturarea a doi tineri care, in toamna anului 2020, au indraznit sa le spuna "oamenilor legii" sa poarte masca.In acest dosar au fost retinuti opt politisti , iar sapte dintre ei au fost dusi in fata instantei cu propunere de arestare preventiva. Insa doar trei dintre ei au fost arestati joi, 4 martie. Alti trei au fost pusi sub control judiciar iar in cazul unui alt politist nu s-a dispus nicio masura.Printre cei arestati se afla si Viorel Constantin Seicaru, vicepresedintele unei alte organizatii sindicale, Sindicatului National al Politistilor.Alaturi de Seicaru au fost aresati politistii Razvan Viorel Lupu si Dorin Nine, scrie Adevarul Viorel Constantin Seicaru este vicepresedinte al SNAP.Se pare ca o parte din politistii implicati in dosarul de tortura deschis in 2020, dupa ce doi tineri au reclamat ca au fost batuti si umiliti dupa ce le-a atras atentia ca nu poarta masti de protectie, au mai fost implicati intr-un alt scandal Imagini teribile au aparut in spatiul public cu politisti de la Sectia 16 care agreseaza un barbat intr-un birou al institutiei. Nu le-a pasat ca sunt monitorizati video.In acest caz, victima din imagini a ajuns obiectul furiei politistilor dupa ce a avut, pe strada, o altercatie cu doua persoane care s-ar fi drogat. Barbatul povesteste ca a anuntat situatia la numarul 112. Insa unul dintre cei care, aparent, se drogau a sunat si el la politie si a spus ca este fiul unui politist.Dus la sectie, barbatul care a sesizat incidentul la 112 a fost supus brutalitatilor in mai multe reprize, conform Antena 3 Lider Sed Lex: Mi-au transmis "sa ne vedem de treaba noastra""Unul dintre cei din imagini este lider de sindicat national. Este prim-vicepresedinte. Nu la mine. Acum 2 ani, cand am luat atitudine cu privire la ce s-a intamplat acolo, cunoscand destul de bine sectiile din Bucuresti, discutiile erau destul de aprinse cu privire la comportamentul acestor indivizi, ca nu pot sa-i numesc colegi, si am avut o atitudine destrul de acida. N-au ce cauta si nu trebuie sa toleram astfel de comportamente. Am luat atitudine inca de atunci. Cei de la Sectia 16 mi-au transmis, subliminal, sa ne vedem, fiecare, de treaba noastra", a spus liderul Sed Lex, Florin Vilnei, la Antena 3.