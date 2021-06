Fiul Vioricai de la Clejani ridicat de politie in mijlocul noptii si internat la Psihiatrie. Tatal sau a depus plangere pentru amenintare VIDEO

"Acum am fost luat de acasa de domnii politisti, merg la sectia 11, la Negoita", a anuntat Fulgy, pe Instagram.Duminica, la pranz, fiul Vioricai si al lui Ionita din Clejani a provocat un scandal intr-un mall din Capitala. A apelat la ajutorul unor interlopi pentru a-i "pedepsi" pe agentii de paza ai unui cazino din Mall Vitan, care l-au dat afara atunci cand a intrat in interior in timp ce filma cu telefonul si fara masca.Apoi, Fulgy s-a retras la o cafenea, a continuat sa faca live si sa ameninte mai multe persoane publice. La un moment dat, Fulgy l-a amenintat chiar pe tatal sau, Ionita de la Clejani.Duminica seara, Ionita de la Clejani a depus o plangere pentru amenintare impotriva fiului sau la Sectia 11 Politie. Politistii s-au deplasat la locuinta lui Fulgy, unde l-au gasit pe acesta intr-o stare agitatie. Fulgy a fost recalcitrant la adresa agentilor, care l-au condus ulterior la sectia de 11 de Politie. Dupa audieri, Fulgy a fost internat la Spitalul Clinic de Psihiatrie "Profesor Doctor Alexandru Obregia", din Bucuresti."In seara de 06 iunie 2021, la Sectia 11 Politie s-a prezentat un barbat, care a sesizat faptul ca fiul sau il ameninta atat pe el cat si pe alte persoane prin intermediul retelelor de socializare, dar si ca tanarul a afirmat ca intentioneaza sa isi faca rau. Politistii l-au depistat si l-au condus la sediul subunitatii pentru stabilirea situatiei de fapt si de drept. Avand in vedere ca tanarul a manifestat un comportament recalcitrant si agresiv, pe parcursul interactiunii, a fost transportat la o unitate spitaliceasca, pentru ingrijiri de specialitate. Cercetarile sunt continuate sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 3, sub aspectul savarsirii infractiunii de amenintare", se arata intr-un comunicat transmis de Politie.