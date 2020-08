Vlad Mixich: La finalul lui august 80% din paturile ATI destinate COVID-19 la nivel national vor fi ocupate

"Daca lucrurile evolueaza in ritmul actual, la finalul lui august 80% din paturile de terapie intensiva (ATI) destinate COVID-19 la nivel national vor fi ocupate cu bolnavi in stare grava.‼️ Atunci sistemul va fi foarte aproape de acel tip de colaps in care medicii vor trebui sa faca alegeri imposibile. Medici infectionisti si de ATI deja super-epuizati si obositi.Estimarea are la baza o prognoza realizata de Institutul National de Sanatate Publica (prin CNEPSS pe baza datelor colectate de DSU) care estimeaza pe baza unei modelari efectuate saptamana trecuta ca in ultima zi a lui august vom avea 650 de pacienti cu COVID-19 internati la ATI si pe cifra recent anuntata de ministrul Sanatatii de 840 de paturi ATI disponibile pentru pacientii COVID-19.In imagine vedeti si cat de aproape de nivelul de alerta de la care se poate declansa carantina regionala erau saptamana trecuta judetele fruntase la cazuri de coronavirus Argesul are rezervorul de cazuri deja pe trei sferturi plin si, daca pun interesul public inaintea interesului politic, Guvernul ar trebui sa se pregateasca sa discute carantinarea judetului. Pentru ca e nefiresc ca cei din Satu-Mare sau din alte judete unde epidemia este tinuta sub control, sa sufere economic sau sanitar din cauza judetelor care, din variate motive, au pierdut controlul.Astfel de grafice ar trebui publicate zilnic de Guvern, in locul pomelnicelor de cifre lipsite de orice context. Comunicarile acestea trebuie facute pentru ca oamenii sa inteleaga rapid si simplu unde se situeaza comunitatea lor si cat de aproape sau departe sunt de o noua carantinare.Datele pentru a construi astfel de analize exista la nivel de localitate, stiinta ca ele sa fie actualizate permanent exista la Institutul National de Sanatate Publica... deocamdata pare sa lipseasca dorinta politica, si pe cuvant ca nu inteleg de ce", a scris Mixich pe pagina lui de Facebook