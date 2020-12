VIDEO Zeci de biciclete furate au fost gasite la doi hoti din Sectorul 3. Care era modul de operare

Acuzatii in serie

Ancheta a fost declansata la data de 7 decembrie, cand la Sectia 11 au fost inregistrate mai multe plangeri cu privire la furtul unor biciclete, de la diferite adrese de pe raza sectorului 3."Din datele si probele administrate in cauza a rezultat presupunerea rezonabila ca faptele ar fi fost comise de doi barbati, in varsta de 33 de ani, ambii cunoscuti cu preocupari de natura infractionala," explcia politistii.Astfel, in zilele de 15, respectiv 16 decembrie, au fost puse in aplicare doua mandate de perchezitie, la domiciliul celor doi banuiti, fiind depistate si ridicate mai multe bunuri care ar fi putut fi folosite la comiterea faptelor, precum si 22 de biciclete si doua trotinete.Cei doi au fost depistati si condusi la audieri, ulterior fiind retinuti.Din activitatile desfasurate, in sarcina acestora s-a stabilit comiterea mai multor infractiuni:- La inceputul lunii decembrie, respectiv in zilele de 01, 03, 04, 05, unul dintre barbati ar fi sustras de la diferite adrese mai multe biciclete, prin taierea sistemului antifurt.- Doua zile mai tarziu, prin inlaturarea sistemelor anti-furt, cei doi barbati ar fi sustras doua biciclete, de la o adresa din sectorul 3. Ulterior, unul dintre banuiti a revenit in aceeasi scara de bloc, de unde ar fi sustras mai multe obiecte vestimentare dintr-un apartament.- La data 8, respectiv 9 decembrie, acelasi banuit, ar mai fi sustras alte biciclete, de la diferite locatii din Sectorul 3.- La data de 12 decembrie, unul dintre barbati i-ar fi sustras telefonul mobil unui membru al familiei cu care locuieste.- Marti, 15 decembrie, in jurul orei 01.00, unul dintre barbati, avand fata acoperita cu o masca chirurgicala, ar fi sustras o alta bicicleta, de pe palierul unui bloc din acelasi sector.Cercetarile sunt continuate de Sectia 11 Politie, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 3, sub aspectul savarsirii infractiunilor de furt calificat cu cei in cauza in stare de arest preventiv.