Zeci de soferi si motociclisti, amendati pentru deficiente tehnice ale autovehiculelor, in urma unei actiuni a Politiei Bucuresti

Potrivit datelor furnizate de Politia Romana, actiunea de control care a vizat starea tehnica a autoturismelor si motocicletelor a fost organizata in perioada 11-12 septembrie si a avut ca scop diminuarea nivelului de victimizare a populatiei prin accidente rutiere care au principala cauza de producere defectiunile tehnice ale vehiculelor, dar si diminuarea disconfortului fonic produs de autoturismele si motocicletele carora le-au fost efectuate modificari ale sistemului de evacuare.In timpul actiunii la care au participat si specialisti de la Registrul Auto Roman au fost controlate peste 106 autovehicule dintre care 42 motociclete si au fost aplicate 101 sanctiuni contraventionale, dintre care 40 motociclistilor, in valoare de peste 31.800 lei. Din totalul sanctiunilor, 88 au fost aplicate pentru deficiente tehnice, in 37 de cazuri fiind vorba despre motociclete. Astfel, 17 amenzi au fost aplicate pentru modificari ale sistemului de evacuare a noxelor, in 12 cazuri fiind vorba despre motociclete, 23 de conducatori auto au fost amendati pentru modificari neomologate ale autovehiculului, 48 de amenzi au fost date pentru alte deficiente constatate, iar 13 sanctiuni pentru alte abateri la regimul rutier.In cadrul activitatilor de control, au fost retrase 39 certificate de inmatriculare, dintre care 16 pentru motociclete, pentru defectiunile tehnice constatate cu sprijinul inspectorilor din cadrul Registrului Auto Roman, precum si 4 seturi de placute de inmatriculare, si au fost dispuse 4 imobilizari ale autovehiculului."In data de 11 Septembrie a.c.., un tanar in varsta de 21 de ani a condus un autovehiculul in zona Piata Victoriei, iar in urma controlului efectuat de politistii rutieri in colaborare cu inspectorii RAR, s-a constat ca prezinta modificari neomologate constructive nespecificate in cartea de identitate a vehiculului (flanse neomologate montate pe rotile axa fata si spate), prezinta modificari neomologate ale suspensiilor (perne de aer), prezinta modificari neomologate ale sistemului de rulare (anvelopele cu alte dimensiuni decat cele prevazute in cartea de identitate) si lipsa tubulatura evacuare noxe (lipsa toba finala fapt pentru care produce un zgomot excesiv).Persoana in cauza a fost sanctionata contraventional, iar ca masura tehnico-administrativa s-a dispus retinerea certificatului de inmatriculare si a placutelor cu numarul de inmatriculare, procedandu-se totodata la imobilizarea vehiculului" exemplifica oficialii Politiei.